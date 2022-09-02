Сили оборони відбили кілька наступів окупантів на Донеччині і Херсонщині

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 2 вересня

Триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 2 вересня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Пушкарі, Хрінівка, Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Нова Слобода й Нововасилівка Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області. Намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ та покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб. Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе. Завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр’ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка. Завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка.

Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка. Наші війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне, Первомайське і Невельське.

Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучне. Активних наступальних дій ворог не проводив.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій ворожі підрозділи не здійснювали.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій. Здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка.

Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка.

Був зупинений Силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине.

У Чорноморській та Азовській морських зонах основні зусилля противника зосереджені на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Наші перемоги

Сили оборони продовжують нанесення ударів по обʼєктах противника. Так, в населеному пункті Новоосинівка Харківської області у ніч на 1 вересня знищено склад пально-мастильних матеріалів противника. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється.

В населеному пункті Таврійськ Херсонської області 30 серпня за результатами вогневого ураження місця дислокації противника на фондах колишнього АТП втрати ворога склали більше 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили уточнюються.

Як повідомлялося, українські захисники на Південному напрямку протягом минулої доби знищили 102 загарбників та п'ять складів боєприпасів, а також уразили пункт управління безпілотниками та поромну переправу.