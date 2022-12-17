Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти ударили по передмістю Херсона: загинула жінка

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти ударили по передмістю Херсона: загинула жінка
Окупанти вдарили по передмістю Херсона з міномета
фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Росіяни обстріляли штаб гуманітарної допомоги під Херсоном

Російські окупаційні війська обстріляли штаб гуманітарної допомоги у селі Степанівка Херсонської області. В результаті одна жінка загинула і ще двоє людей було поранено. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко у Telegram.

Він уточнив, що окупанти вдарили по передмістю Херсона з міномета. Російські удари пошкодили будівлю школи, лікарні та церкви.

«Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги! Одна жінка померла від отриманих поранень, ще двоє людей у лікарні», – написав він.

Після втечі росіян із Херсона 11 листопада вони практично щодня обстрілюють деокуповане місто.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру, де надають допомогу літнім людям.

Теги: Херсон окупанти місто жінка Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсонців просять здати зброю, отриману під час формування бригади тероборони
Військові просять херсонців здати зброю, видану на початку війни
Сьогодні, 14:14
Окупанти зранку обстрілюють Херсон: є жертви
Окупанти зранку обстрілюють Херсон: є жертви
Сьогодні, 11:26

Події в Україні

Рашисти ударили по передмістю Херсона: загинула жінка
Рашисти ударили по передмістю Херсона: загинула жінка
ЗСУ за добу вразили пункт управління та три склади боєприпасів ворога – Генштаб
ЗСУ за добу вразили пункт управління та три склади боєприпасів ворога – Генштаб
Росія отримала від Ірану нову партію дронів
Росія отримала від Ірану нову партію дронів
Чи буде новий повномасштабний наступ? Роз’яснення розвідки
Чи буде новий повномасштабний наступ? Роз’яснення розвідки
Україна повернула двох дітей, яких незаконно утримували окупанти
Україна повернула двох дітей, яких незаконно утримували окупанти
Як окупантам здатися в полон. Інструкція СтратКому набрала рекордну кількість переглядів
Як окупантам здатися в полон. Інструкція СтратКому набрала рекордну кількість переглядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
78K
Зухвалі удари по російських авіабазах. Фаховий розбір з пілотом важкого бомбардувальника
23K
Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)
15K
17 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9173
У Бєлгороді та містах окупованого Криму лунають вибухи (відео)
8562
Початок війни в Україні: Кадиров отримав від Путіна завдання вбити Зеленського – ЗМІ

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Сьогодні, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту