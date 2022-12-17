Рашисти ударили по передмістю Херсона: загинула жінка

Окупанти вдарили по передмістю Херсона з міномета

Росіяни обстріляли штаб гуманітарної допомоги під Херсоном

Російські окупаційні війська обстріляли штаб гуманітарної допомоги у селі Степанівка Херсонської області. В результаті одна жінка загинула і ще двоє людей було поранено. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко у Telegram.

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Він уточнив, що окупанти вдарили по передмістю Херсона з міномета. Російські удари пошкодили будівлю школи, лікарні та церкви.

«Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги! Одна жінка померла від отриманих поранень, ще двоє людей у лікарні», – написав він.

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Після втечі росіян із Херсона 11 листопада вони практично щодня обстрілюють деокуповане місто.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру, де надають допомогу літнім людям.