Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окуанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окуанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру
Херсон зранку знову опинився під вогнем російських окупантів
фото з відкритих джерел

У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку

Російські окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру, де надають допомогу літнім людям, Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

«Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка. Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям», – зазначив Янушевич.

Зі слів голови ОВА, у будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку.

«На щастя, загиблих чи поранених немає», – зауважив він.

Зазначимо, що Херсон зранку знову опинився під вогнем російських окупантів, є загиблий.

Теги: окупанти армія Херсон Telegram Щастя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсонців просять здати зброю, отриману під час формування бригади тероборони
Військові просять херсонців здати зброю, видану на початку війни
Сьогодні, 14:14
Окупанти зранку обстрілюють Херсон: є жертви
Окупанти зранку обстрілюють Херсон: є жертви
Сьогодні, 11:26
Окупанти проводять передислокацію своїх підрозділів
Окупанти відводять війська з двох міст на Херсонщині
Сьогодні, 07:35

Події в Україні

В Ізюмі хлопець розбирав на подвір'ї боєприпас: він здетонував
В Ізюмі хлопець розбирав на подвір'ї боєприпас: він здетонував
Окуанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру
Окуанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру
Який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян (відео)
Який вигляд має один із енергетичних об’єктів після останньої атаки росіян (відео)
Філатов розповів, як потерпає через відключення світла
Філатов розповів, як потерпає через відключення світла
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом: дефіцит і проблеми через негоду
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом: дефіцит і проблеми через негоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Головне за ніч: вибухи в окупованому Криму та загадкова заява Байдена
36K
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
34K
Фейки Путіна про українську армію виявилися… правдою, але про російську
27K
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
21K
Коли почалася російська агресія? Посол Ізраїлю обурив соцмережу
18K
Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)

Новини

Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Сьогодні, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту