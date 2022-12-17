Окуанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру

Херсон зранку знову опинився під вогнем російських окупантів

У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку

Російські окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру, де надають допомогу літнім людям, Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

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«Російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка. Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу літнім людям», – зазначив Янушевич.

Зі слів голови ОВА, у будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку.

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«На щастя, загиблих чи поранених немає», – зауважив він.

Зазначимо, що Херсон зранку знову опинився під вогнем російських окупантів, є загиблий.