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  4. Рашисти вже на околицях Лисичанська – Гайдай
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    Події в Україні

    Рашисти вже на околицях Лисичанська – Гайдай

    Рашисти вже на околицях Лисичанська – Гайдай
    фото: Генштаб ЗСУ

    У Сєвєродонецьку росіяни призначили «очільника», у якого 9 класів освіти

    Ворог уже помічений у передмісті Лисичанська, але на вулицях бойові дії не йдуть. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Роосійські війська є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Місто вони обстрілюють з декількох напрямків. Артилерії та особового складу ворога поблизу Лисичанська дуже багато, але Лисичанськ не оточений. Радимо людям постійно знаходитися в укриттях, адже евакуація наразі неможлива», – написав Гайдай.

    За його словами, ворог мінує дороги дистанційно; інфраструктуру в обласному центрі окупанти не відновлять, бо вони розбили її вщент.

    У Сєвєродонецьку росіяни призначили «очільника», у якого 9 класів освіти, людина взагалі не розуміє, як керувати містом, додав начальник ОВА.

    «Якщо буде можливість, раджу людям виїжджати із окупованого Сєвєродонецька», – зазначив Гайдай.

    Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти вже на околицях Лисичанська – Гайдай