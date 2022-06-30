Рашисти вже на околицях Лисичанська – Гайдай

У Сєвєродонецьку росіяни призначили «очільника», у якого 9 класів освіти

Ворог уже помічений у передмісті Лисичанська, але на вулицях бойові дії не йдуть. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Роосійські війська є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Місто вони обстрілюють з декількох напрямків. Артилерії та особового складу ворога поблизу Лисичанська дуже багато, але Лисичанськ не оточений. Радимо людям постійно знаходитися в укриттях, адже евакуація наразі неможлива», – написав Гайдай.

За його словами, ворог мінує дороги дистанційно; інфраструктуру в обласному центрі окупанти не відновлять, бо вони розбили її вщент.

У Сєвєродонецьку росіяни призначили «очільника», у якого 9 класів освіти, людина взагалі не розуміє, як керувати містом, додав начальник ОВА.

«Якщо буде можливість, раджу людям виїжджати із окупованого Сєвєродонецька», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.