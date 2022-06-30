Як українські військові Зміїний звільняли (відео)

Російські окупанти покинули острів Зміїний після атаки українських бійців. Відео удару ЗСУ по рашистах опублікував Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

«Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження», – написав Залужний.

Раніше стало відомо, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Згодом цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там назвали втечу рашистів «кроком доброї волі».