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    Події в Україні

    Як українські військові Зміїний звільняли (відео)

    Рашисти покинули український острів у Чорному морі - Як українські військові Зміїний звільняли (відео)
    Рашисти покинули український острів у Чорному морі
    скрін з відео

    Допомогла українська самохідна гаубиця «Богдана»

    Російські окупанти покинули острів Зміїний після атаки українських бійців. Відео удару ЗСУ по рашистах опублікував Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

    «Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження», – написав Залужний.

    Раніше стало відомо, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Згодом цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там назвали втечу рашистів «кроком доброї волі».

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна військові Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Як українські військові Зміїний звільняли (відео)