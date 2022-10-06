Рашисти затопили селище на Донбасі

Російські окупанти продовжують знищувати інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях

Під час хаотичного відступу окупанти підірвали дамбу для підтоплення, що призвело до підтоплення селища Райгородок у Донецькій області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 жовтня.

«Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні», – наголошують в Генштабі.

Також повідомляється про те, що військові у Кадіївці Луганської області масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять історію окупації. А у Сватовому росіяни замінували основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території.

Нагадаємо, триває 225 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.