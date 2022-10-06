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Генштаб назвав відсоток мобілізованих на фронт москвичів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб назвав відсоток мобілізованих на фронт москвичів
Практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати
фото з відкритих джерел

РФ проводить мобілізацію у віддалених регіонах методом облав 

Росія виконує план з мобілізації за рахунок віддалених регіонів. У Москві мобілізація складає менше 0,2% населення і його не виконано навіть наполовину. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

«За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом РФ, фактично «поглинає» невеличкі населені пункти віддалених регіонів Росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.  Разом з тим, у Москві й на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше 0,2 відсотка населення», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що оголошене міністром оборони країни-агресорки Сергієм Шойгу число мобілізованих – 200 тис. не відповідає дійсності. 

Нагадаємо, триває 225 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: ЗСУ Генштаб мобілізація населення ворог росіяни

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