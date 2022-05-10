Регіональна газова компанія направила на відновлення інфраструктури вже 200 млн грн

Робота над відновленням газопостачання триває весь час

Зараз пріоритетом є максимально швидке відновлення розподілу газу

Газорозподільні компанії спрямували на відбудову критичної інфраструктури більше 200 млн. грн. Кошти використані для відновлення газопроводів та знищеного газового обладнання. З початку війни сума збитків нанесених російськими окупантами перевищила 1,6 млрд грн.

За останні два місяці дев’ять газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК, відновили розподіл газу до більше, ніж 308 тис. клієнтів, повернули в роботу 370 газорозподільних пунктів і 799 шафових газорегулюючих пунктів.

«Зараз нашим основним пріоритетом є максимально швидке відновлення розподілу газу, там де він необхідний – людям, які повертаються додому. Зокрема в Київській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Ми спираємось на власне виробництво газового обладнання, тому використовуємо для відновлення зруйнованої системи розподілу газу його найсучасніші зразки».

Газове обладнання RGC Production використовується для відновлення розподілу газу в деокупованих областях. За чотири місяці 2022 року сучасні автоматизовані заводи RGC Production виробили 548 ШГРП та 105 вузлів обліку газу.

Газорозподільні компанії у звільнених від окупантів областях зараз слідкують за динамікою споживання газу побутовими і комерційними споживачами. В залежності від нових рівнів споживання буде прийматися рішення про потреби в газовому обладнанні. Адже багато підприємств та домогосподарств зруйновані.