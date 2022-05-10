«Укрпошта» помститься Путіну за Одесу: деталі

В Україні з’явиться ще одна марка, присвячена російсько-українській війні

Керіваник «Укрпошти» Ігор Смілянський пообіцяв помститися Володимиру Путіну за обстріл Одеси. Про деталі одесит Смілянчський написав у Telegram-каналі.

Спочатку, оприлюднивши відео наслідків обстрілу Одеси, очільник «Укрпошти» написав: «Ми не маємо (поки що) зброї, щоб достати того, хто віддає ці накази. Але я знаю як достати його морально. І ми це зробимо цього тижня».

Пізніше Смілянський натякнув, як він планує «діставати морально» Володимира Путіна. Він запостив у себе на каналі закривавлене зображення хазяїна Кремля із написом Killer та зазначив: «Коли у одного з одеситів є право випустити марку на весь світ».

Наклад антипутінської марки, за словами Ігоря Смілянського, складатиме кілька мільйонів штук.

Нагадаємо, що 12 квітня «Укрпошта» ввела в обіг нову марку «Русскій воєнний корабль, іді …!»

Марка з кораблем викликала великий ажіотаж. Зокрема, біля Головпоштамту у Києві була помічена величезна черга.

Пізніше сайт «Укрпошти» був атакований російськими хакерами, тож купити марку онлайн стало неможливо.

Після того, як ракетний крейсер «Москва», зображений на марці, був знищений українськими захисниками, «Укрпошта» презентувала новий варіант марки – «Русскій воєнний корабль… всьо!» Тираж марки склав 5 мільйонів примірників, тираж конвертів – 1 мільйон.