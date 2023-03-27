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Резніков показав бойові подарунки для десантників ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков показав бойові подарунки для десантників ЗСУ
фото: пресслужба Міноборони

Україна отримала від Британії 14 танків Challenger 2, 40 БМП Marder та мінімум 90 БТР Stryker

Міністр оборони Олексій Резніков показав нову техніку від західних партнерів, яку вже використовують підрозділи десантників ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом «Майком» Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger’ів від Британії, Stryker‘ів & Cougar‘ів від США та Marder‘ів від Німеччини», – йдеться у повідомленні.

Резніков зауважив, що переваги цієї техніки невдовзі завдяки українським військовим відчують на собі російські окупанти.

«До речі, після особистого «пілотування» Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш «військовий зоопарк» розширюється. А до «бойових кицьок» долучився «слон». Саме так прозвали Challenger наші десантники», – зазначив Резніков.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 27 березня, в Україну прибули танки Leopard 2 від німецьких союзників

Теги: окупанти Міноборони водій Олексій Резніков танки війна військова техніка

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