Німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну – Spiegel

Загалом Німеччина має передати 18 танків

Сьогодні, 27 березня, в Україну прибули танки Leopard 2 від німецьких союзників. Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Танки Leopard 2 із Німеччини були передані Україні», – йдеться у матеріалі.

Як зазначається, передача відбулася приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання танків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, уряд Німеччини передасть Україні 18 танків Leopard 2A6 замість раніше анонсованих 14 одиниць. Зазначається, що ці бойові машини спільно з тими, які передадуть Україні Португалія та Швеція, сформують батальйон на танках Leopard 2A6. Також уряд Німеччини здійснив безпрецендентну допомогу Україні, передавши інженерні танки Dachs та кулемети для танків Leopard.

Наприкінці 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що для виходу на рубежі 23 лютого Україні необхідно мати щонайменше 300 танків. Мова про сучасні бойові машини західного зразка, які за своїми характеристиками значно перевершують радянські танки та їхні модифікації, що стоять на озброєнні армії країни-агресорки.