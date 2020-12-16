«Рік Білого Бика»: топ-7 подарунків, які краще не дарувати на Новий рік, щоб не злякати удачу

Через недоречні подарунки можна розсердити Білого Бика, який буде покровителем у 2021 році

Щоб рідні та близькі були приємно здивовані, намагайтеся утримуватися від деяких хоча і практичних, але досить сумнівних ідей. У великій кількості пропозицій легше орієнтуватися, взявши до уваги топ-7 подарунків, від яких варто утриматися у новорічну ніч.

1. Банні приналежності

Білому Бикові не дуже-то подобаються водні процедури, тому він напевно негативно поставиться до подібних презентів. Як мінімум, точно не схвалить подарунки у вигляді мила, шампунів, гелів, піни для ванн, рушників – майте це на увазі.

2. Дрібнички

Не варто забувати про прагматичність Білого Бика. Для нього набагато приємніше стати володарем корисних речей, а не мішури, яка буде тільки захаращувати домашній простір. Не потрібно віддавати перевагу предметам, що не придатні для господарського застосування, вони не принесуть користі жодній зі сторін.

3. Речі червоного кольору

Природа Бика досить консервативна, але вона запросто може змінитися на агресивну від великої кількості червоного кольору. Тому відмовтеся від бажання дарувати що-небудь яскраве – це допоможе не привертати до себе негативну увагу покровителя 2021 року.

4. Вироби зі шкіри

Дарувати речі, виготовлені з натуральної шкіри, у Новому році не можна. Це табу – подібна поведінка здатна сильно розгнівати Металевого Бика: за необачність у виборі подарунка можна отримати безліч проблем.

5. «Порожні» подарунки

Якщо ви хочете потішити кого-небудь вазою, сумкою, гаманцем, не забудьте, що вони не повинні бути порожніми – в іншому випадку є загроза притягнути до себе неприємності і фінансові проблеми. Порожнечу поспішить заповнити енергія, і вона не обов'язково виявиться позитивною. Порожній гаманець символізує прийдешнє безгрошів'я, незаповнена сумка здатна обернутися зникненням сімейного благополуччя, а прийняття подарунка у вигляді вази без вмісту цілком можуть сприяти сваркам з близькими людьми, а у тяжкому випадку – самотності.

6. Татуювання

Косметична процедура у вигляді татуювання перетвориться у негуманне стосовно Білого Бика дійство. Вона викличе у нього асоціації з болючим клеймом. Не потрібно дарувати такі сертифікати. Обережніше слід бути і з процедурами, спрямованими на зміну зовнішності. Покровителю 2021 року по душі природність, навряд чи він почне обсипати милостями тих, хто зневажливо ставиться до природної краси.

7. Годинники

Їх не заведено дарувати у принципі, а вже піднесений у новорічну ніч годинник може притягнути прокляття і до того, хто дарує, і до обдарованого. Якщо стрілки зупиняться – неприємностей точно не уникнути, тому краще пошукати що-небудь інше.

А ось зробити Новорічні та Різдвяні листівки своїми руками зовсім не забороняється. Адже Новий рік – свято особливе, що нагадує нам про дитинство, коли у поштових скриньках знаходили десятки привітань.