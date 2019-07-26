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    Події в Україні

    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки

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    Наразі дощ у Рівному&nbsp;припинився - Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Наразі дощ у Рівному припинився
    Фото: ДСНС

    26 липня в Рівному випала майже півмісячна норма опадів

    Рівне в другій половині 26 липня накрила потужна злива, що затопила приміщення лікарень та адмінбудівель. Аналогів її рятувальники не пригадують і обіцяють ліквідовувати наслідки в цілодобовому режимі.

    Як повідомив «Уніан» керівник пресслужби Головного управління ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник, рятувальники  витягнули з водяних пасток на вулицях обласного центру 43 автомобілі, двигуни яких через затоплення перестали працювати. Такої кількості врятованих автомобілів рятувальники не пригадують за всі останні роки.

    Крім того, внаслідок негоди затоплено підвальні приміщення лікарень (з-поміж них і Рівненський обласний перинатальний центр), поліклінік, дитячих садків, адміністративних споруд та обласний архів.

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    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки
    Рівне накрила потужна злива: підтоплено лікарні та дитсадки

    Наразі надходять звістки про затоплення приватних обійсть. Наразі дощ у Рівному припинився.

    За даними синоптиків, 26 липня в Рівному випала майже півмісячна норма опадів.

    Нагадаємо, на вихідних в Україні суттєво потепліє.

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