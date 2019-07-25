На вихідних в Україні суттєво потепліє (карта)



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Завтра, 26 липня, температура повітря ще виросте не сильно, очікується +23+27 градусів, але на Півдні вже буде до +28+30 градусів

Найближчими днями температура повітря в Україні підвищуватиметься. Завтра, 26 липня, температура повітря ще виросте не сильно, очікується +23+27 градусів, але на Півдні вже буде до +28+30 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Упродовж суботи-неділі на Півдні передбачається +29+33 градуси, в більшості областей України +24+29 градусів. Дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході та Сході. Північ, Центр та Південь належатимуть переважно сухій сонячній погоді», - зазначила синоптик.

За даними Діденко, у Києві 26 липня очікується +24+26 градусів з поступовим підвищенням вихідними до +26+29, місцями у неділю до +30 градусів.

Ймовірність дощу у столиці незначна, максимум десь якісь локальні на околицях. Буде багато сонця і багато тепла.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«Кому цікаво чи важливо. Сильна спека вихідними залишить Францію та Бельгію, там температура повітря впаде до +22+26 градусів. Проте дуже гаряче буде на Балканах та на західному узбережжі Чорного моря», - додала синоптик.