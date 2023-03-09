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Росія сьогодні випустила по Україні місячний запас ракет – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія сьогодні випустила по Україні місячний запас ракет – розвідка
фото ілюстративне

Андрій Юсов: «Вони місяць накопичували сили, зокрема, працювало виробництво, але сьогодні фактично все, що було вироблено»

Під час сьогоднішньої ракетної атаки по Україну росіяни використали ту кількість ракет, яку виготовляють протягом місяця. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, росіяни продовжують ракетний терор, проте наразі з урахуванням дефіциту ракетного озброєння, зокрема високоточних ракет. «Вони місяць накопичували сили, зокрема, працювало виробництво, але сьогодні фактично все, що було вироблено, було витрачено на українські трансформатори», – наголосив представник розвідки.

Крім того, за даними розвідки, росіяни безумовно досі намагаються вигадувати різноманітні підходи, щоб обходити міжнародні санкції. «Частково це може вдаватися, але не в тих обсягах, які б задовольняли потреби військово-промислового комплексу... Російський ВПК останні десятиліття значною мірою деградував і сьогодні вже не становить єдиний комплекс повного циклу, який може сам виготовляти все, що потрібно», – додав він.

Юсов також зауважив, що всі останні російські розробки базувалися, зокрема, на іноземних комплектуючих, з якими в Росії великі складнощі. «Це не означає, що ракети закінчилися, але безмірного запасу у них немає», - підкреслив представник розвідки.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 березня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну

Теги: санкції Міноборони озброєння росіяни обстріл ракета

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