Окупанти випустили по Україні понад 80 ракет: яка ситуація в регіонах

На Львівщині, внаслідок падіння ракети на житлові будинки, п’ятеро загиблих

В ніч з 8 на 9 березня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Про це свідчать дані місцевих військових адміністрацій.

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Київщина

Тривога тривала майже сім годин. ППО працювало. Екстренні відключення світла, превентивні. Наразі відновлюється. В м. Київ на ранок – вибухи, Святошинський та Голосіївській райони. Є постраждалі. Дані щодо наслідків уточнюються.

Кіровоградщина

Вночі – прильот шахеда по об’єкту інфраструктури у Кропивницькому районі. Є пошкодження. Без жертв. Відповідні служби працюють на місці влучання.

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Вінниччина

Вночі – ракетний удар по об’єкту інфраструктури, попередньо – без жертв.

Житомирщина

Сьогодні вночі ворог завдав удару по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури області. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетики працюють, триває гасіння пожежі. Жертв та постраждалих попередньо немає.

Львівщина

Внаслідок ракетного удару сьогодні вночі в Золочівській громаді при падінні уламків ракети РФ, збитої силами ПвК «Захід», виникла пожежа. Вогнем знищено три житлові будинки, господарські будівлі, гараж, приватна котельня, три автомобілі. Проводиться розбір завалів та пошук постраждалих. На даний момент є дані про п’ятьох загиблих.

Івано-Франківська область

Цієї ночі під час повітряної тривоги зафіксовано три ракетні удари по території області. Інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

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Чернігівщина

Сьогодні вночі сили ППО збили на території області одну ракету.

Сумщина

Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (3 прильоти). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджені також житлові будинки. Попередньо – без жертв. Вночі були зафіксовані прольоти ворожих БпЛА типу «Шахед».

Вчора ввечері по території Середино-Будської громади здійснено артилерійський обстріл (чотири прильоти). Без втрат.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської, Великописарівської, Шалигінської та Юнаківської громад. Зафіксовано 21 прильот, одна черга із стрілецької автоматичної зброї.

Великописарівська громада: здійснено обстріл із стрілецької автоматичної зброї (1«черга»), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

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Запорізька область

Цієї ночі ворог наніс ракетний удар по об'єкту критичної інсраструктури. Чотири ракети влучили по об'єкту. За попередньою інформацією без втрат.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Значкове, Залізничне, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Темирівка, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Малинівка, Білогір'я, Щербаки, Полтавка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Новоіванівка, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Ніч та ранок були важкими. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.

Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак.

Також ворог бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.

Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань.

Загалом наші захисники з повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною сім ворожих ракет.

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Вчора Нікопольський район потерпав від ворожих обстрілів з важкої артилерії та «Градів». Росіяни скерували їх на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти.

Всі постраждалі – з Нікополя. Це 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. А ще три жінки та один чоловік. Їм від 40 до 74 років. Всі в стані середньої тяжкості.

Харківщина

Вьогодні вночі та зранку ворог здійснив масований ракетний обстріл Харкова та Харківської області. Попередньо зафіксовано близько 15 прильотів ракет С-300. Зафіксовані влучання в об‘єкти критичної інфраструктури: є руйнації.

У смт Пісочин Харківського району зафіксовано влучання ракети у подвір'я приватного домоволодіння, пошкоджено декілька приватних житлових будинків, постраждали дві жінки 71 та 74 років. Вони отримали легкі поранення, одну госпіталізовано.

Також у смт Слобожанське Чугуївського району ракета С-300 пошкодила теплиці.

На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Наразі місто та область знеструмлені. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти області. На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Невського та Червонопопівки.

У Кремінній різко збільшилася кількість випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної влади.

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У Нижній Дуванці на Сватівщині росіяни заселяються як в порожні будинки, так і в ті, що їм сподобалися. Координують розселення місцеві колаборанти – погрожують вбивством, якщо люди не віддають ключі. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Ща минулу добу по області двоє загиблих, четверо поранених цивільних.

Ворог застосовував артилерію, РСЗВ «Град», міномети, здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар «НКРС», «Р-37».

Обстріляні Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, с.Кам’янка, с.Красногорівка, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Ласточкине, смт Желанне, с.Карлівка, смт Велика Новосілка.

Пошкоджено дев'ять житлових будинків (з них 3 багатоповерхівки), цех ПрАТ «АКХЗ», лікарня, будівля ПрАТ «АКХЗ», гараж, господарська споруда.

Миколаївщина: сьогодні вночі підрозідлами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над Миколаївщиною знищено дев'ять ракет різного типу. Вчора вдень ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Внаслідок нічного ворожого ракетного удару в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Наразі в Одесі та області діють погодинні екстрені відключення електроенергії. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи. Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито шість ракет та один безпілотний літальний апарат.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії та «Градів». Місто Херсон ворог обстріляв сім разів. 30 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Внаслідок обстрілів загинула 1 особа, троє дістали поранення.

Нагадаємо, триває 379-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак.