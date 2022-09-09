Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія терміново перекидає війська на Харківський напрямок (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія терміново перекидає війська на Харківський напрямок (відео)
ЗСУ готуються зачистити Ізюм від окупантів
фото з відкритих джерел

ЗСУ ведуть активний контрнаступ на Харківщині

Через активний контрнаступ Сил оборони України на Харківщині, рашисти почали активно перекидати свої війська на цьому напрямку. Про це повідомив кремлівській пропагандист Володимир Соловйов.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, російське міноборони поставило завдання усім своїм пропагандистам показувати, що в угруповання ЗС РФ в Ізюмі, яке потрапило в оперативне оточення, нібито йдуть резерви.

«Навіть роліки показують, як якась колона кудись іде та кудись летить гелікоптер. Такі синхронні заяви показують, що частина російських військах охоплена панікою. Вони дивляться на карти, бачать, що основні магістралі постачання вже перерізані ЗСУ, бачать, що залишився один шлях відступу – по важкій дорозі до Осколу, і що командування не може гарантувати безпечний відхід з добре звареного котла», – зазначив Бутусов.

Журналіст також додав, що Ізюм охоплений з трьох боків, і становище російських військ тут критичне навіть якщо дивитись на російські карти обстановки. «Такі панічні відеосюжети росіян показують, що російське командування дуже не впевнено у своїх військах та у своїх діях. Тому судячи з дописів пропагандистів РФ, Ізюм готується до жесту доброї волі. Ну і в такому разі усі колаборанти та зрадники мають готуватись до зачистки СБУ. Звільнення Ізюму неодмінно відбудеться»,  – зазначив Бутусов.

Як повідомлялося, рашисти оголосили «евакуацію» з тимчасово окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. За даними ТАСС, «евакуація» проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області. Пропагандистські ЗМІ зазначають, що обстановка у Куп'янському районі Харківської області залишається складною, але окупанти нібито «утримують місто».

Теги: окупанти ЗСУ війна Харківщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (фото, відео)
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії (фото, відео)
Росія терміново перекидає війська на Харківський напрямок (відео)
Росія терміново перекидає війська на Харківський напрямок (відео)
Десантно-штурмовий полк РФ припинив існування через втрати – розвідка
Десантно-штурмовий полк РФ припинив існування через втрати – розвідка
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: окупанти визнають поразку і втікають
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: окупанти визнають поразку і втікають
ЗСУ повідомили, наскільки просунулись на півдні
ЗСУ повідомили, наскільки просунулись на півдні
Військова допомога з Естонії прибула в Україну (фото)
Військова допомога з Естонії прибула в Україну (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Путін терміново скликає Радбез
125K
Пентагон назвав втрати України у війні
88K
Україна проведе демілітаризацію Північної Кореї
86K
Удова Дудаєва емоційно прокоментувала перейменування вулиці в Києві
79K
ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога
68K
Україна в ООН назвала єдиний вихід для Путіна

Новини

Що зараз відбувається на Херсонщині: повний звіт влади
Сьогодні, 19:04
ЗСУ спалили ворожий комплекс «Москва-1» вартістю $57 млн (фото) 
Сьогодні, 18:41
Окупанти під натиском ЗСУ тікають із Харківщини на велосипедах – розвідка
Сьогодні, 18:19
Немає світла, газу і води. Очільниця звільненої Балаклії розповіла, що залишили росіяни
Сьогодні, 18:01
 Удар по Харкову. Синєгубов показав, що сталося з центром міста (фото) 
Сьогодні, 17:52
РНБО попереджає: рашисти готують обстріли шкіл на загарбаних територіях
Сьогодні, 17:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту