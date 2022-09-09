Росія терміново перекидає війська на Харківський напрямок (відео)

ЗСУ ведуть активний контрнаступ на Харківщині

Через активний контрнаступ Сил оборони України на Харківщині, рашисти почали активно перекидати свої війська на цьому напрямку. Про це повідомив кремлівській пропагандист Володимир Соловйов.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, російське міноборони поставило завдання усім своїм пропагандистам показувати, що в угруповання ЗС РФ в Ізюмі, яке потрапило в оперативне оточення, нібито йдуть резерви.

«Навіть роліки показують, як якась колона кудись іде та кудись летить гелікоптер. Такі синхронні заяви показують, що частина російських військах охоплена панікою. Вони дивляться на карти, бачать, що основні магістралі постачання вже перерізані ЗСУ, бачать, що залишився один шлях відступу – по важкій дорозі до Осколу, і що командування не може гарантувати безпечний відхід з добре звареного котла», – зазначив Бутусов.

Журналіст також додав, що Ізюм охоплений з трьох боків, і становище російських військ тут критичне навіть якщо дивитись на російські карти обстановки. «Такі панічні відеосюжети росіян показують, що російське командування дуже не впевнено у своїх військах та у своїх діях. Тому судячи з дописів пропагандистів РФ, Ізюм готується до жесту доброї волі. Ну і в такому разі усі колаборанти та зрадники мають готуватись до зачистки СБУ. Звільнення Ізюму неодмінно відбудеться», – зазначив Бутусов.

Як повідомлялося, рашисти оголосили «евакуацію» з тимчасово окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. За даними ТАСС, «евакуація» проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області. Пропагандистські ЗМІ зазначають, що обстановка у Куп'янському районі Харківської області залишається складною, але окупанти нібито «утримують місто».