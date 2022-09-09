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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: окупанти визнають поразку і втікають

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: окупанти визнають поразку і втікають
Рашисти визнають, що Збройні сили України атакували позиції окупантів
фото: Генштаб

«Евакуація» проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області

Рашисти оголосили «евакуацію» з тимчасово окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. Про це повідомив «глава» Куп'янського району Харківської області Максим Губін, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

«Ми намагаємося сконцентрувати всі зусилля для евакуації місцевого населення хоча б на 3-4 дні, доки ситуація не буде стабілізована. Ми організовуємо автомобільний транспорт, автобуси. Люди вивозяться до «ЛНР» до району Сватового, до району Логачівки (село у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області – ред.) на територію Росії. Вони там розташовуються у пунктах тимчасового розміщення», - заявив колаборант.

За даними ТАСС, «евакуація» проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області.

РосЗМІ повідомляють, що «жінок з дітьми з районів Харківської області» прийме «у своїх здравницях Краснодарський край».

Пропагандистські ЗМІ зазначають, що обстановка у Куп'янському районі Харківської області залишається складною, але окупанти нібито «тримують місто».

Росіяни визнають, що Збройні сили України атакували позиції російської армії на південь від міста Ізюм у Харківській області. Подробиці боїв у цьому напрямі розкрив журналіст Олександр Коц у своєму Telegram-каналі. Воєнкор опублікував повідомлення, які отримує з місця подій. У середу, 7 вересня, йому розповіли, що зі сторони Дмитрівки та Вернопілля пішла піхота, яка атакувала позиції рашистів.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання контрнаступу захисників України та успіхи на Харківському напрямку.  Також ЗСУ на Харківщині, імовірно, звільнили місто Куп'янськ. Фото, яке діє підстави зробити такий висновок, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.  

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Теги: війна Харківщина окупанти ЗСУ

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