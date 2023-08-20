Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій – Сили оборони півдня

Рівень загрози ракетних ударів залишається високим

Росія тримає у Чорному морі підводний носій крилатих ракет. Рівень загрози ракетних ударів по Україні залишається високим. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Речниця зазначила, що росіяни ввечері 19 серпня вивели у Чорне море підводний ракетоносій. Він споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».

За її словами, такі маневри окупанти спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України.

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«Зараз дев’ять кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, підводний човен. Один корабель прикриває обстановку у Чорному морі. Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно», – уточнила Гуменюк.

Нагадаємо, триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.