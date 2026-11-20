Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масованої російської атаки 20 листопада. За його словами, окупанти застосували особливу тактику: запускали кілька груп ракет із паузами у 20–30 хвилин, щоб ускладнити ліквідацію наслідків обстрілів. Унаслідок ударів загинули восьмеро людей, ще майже 30 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави за підсумками селекторної наради з військовими та урядовцями.

Зеленський повідомив, що від ночі Росія запустила по Україні понад 400 ударних безпілотників і більш ніж 110 ракет, із яких 27 були балістичними. Удар охопив багато міст і регіонів країни.

За словами президента, російські війська атакували виключно цивільну інфраструктуру. Серед цілей були енергетичні об'єкти, залізниця, мости через Дніпро та житлові будинки.

Зокрема, окупанти завдали ударів по підстанціях і лініях електропередачі, від яких залежить робота атомних електростанцій та енергетичні зв'язки України з країнами Європейського Союзу.

Глава держави наголосив, що особливістю цієї атаки стали повторні ракетні удари, які росіяни здійснювали з невеликими інтервалами. «Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об’єктів і росіяни завдавали повторних ударів», – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що під час обстрілу російські війська застосували ракети з касетними бойовими частинами.

За його словами, українська протиповітряна оборона збила 79 крилатих ракет. Важливу роль у відбитті атаки відіграла бойова авіація, зокрема винищувачі F-16, Mirage та МіГ. Водночас Зеленський зазначив, що протидія балістичним ракетам залишається значно складнішою. За його словами, можливості української ППО в цьому питанні залежать від постачання ракет західними партнерами.

Окремо глава держави розповів про удари Сил оборони по російських пускових установках балістичних ракет. «Цієї ночі ми уразили три пускові. Одна знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження», – повідомив президент.

Під час наради військові та урядовці доповіли про ситуацію в Одесі та області, Києві та Київській області, Сумах, Харкові та області, на Дніпровщині й у західних регіонах України.

За словами Зеленського, відновлення пошкодженої енергетичної та іншої інфраструктури вже триває всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Для відповідних об'єктів визначили терміни проведення робіт.

Президент також прокоментував політичний контекст російської атаки, пов'язавши її з результатами зустрічей у Китаї. «Путін завдав удару дуже демонстративно – після слабких зустрічей у Китаї і фактичного провалу його наміру якось «переділити» світ. І на фоні того, що російські позиції на фронті найслабші за увесь цей рік», – заявив Зеленський.

На його думку, Росія намагається компенсувати військові та дипломатичні невдачі терором проти цивільного населення.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ протягом дня зв'язатися з партнерами, які готують пакети протиповітряної оборони для України, щоб прискорити їх постачання.

Окремо президент обговорив із міністром оборони комунікацію зі Сполученими Штатами щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot.

Нагадаємо, що польські служби виявили уламки трьох російських повітряних об'єктів, які впали на території країни під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада. За попередніми даними, йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник.