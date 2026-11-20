Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що під час масованої атаки РФ на Україну на польській території впали дві російські ракети та, ймовірно, реактивний дрон

Польські служби виявили уламки трьох російських повітряних об'єктів, які впали на території країни під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада. За попередніми даними, йдеться про дві ракети та реактивний безпілотник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що уламки виявили у трьох населених пунктах: Молодичі Ярославського повіту та Руднику-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства, а також у Новому Ліповці Білгорайського повіту Люблінського воєводства.

«Три населені пункти, де було виявлено та забезпечено охорону об'єктів: Молодич, Рудник-над-Сяном і Новий Ліповець. В останньому випадку це була ракета Х-101. У другому випадку також можемо говорити про ракету, а в третьому – ймовірно, реактивний дрон», – повідомив міністр.

За попередньою інформацією, у Новому Ліповці російська ракета впала на поле поблизу лісу та спричинила пожежу. У Молодичі польські служби виявили металеві уламки, розкидані на значній території, а також вирву в землі. У Руднику-над-Сяном повітряний об'єкт упав у лісі.

За наявними даними, внаслідок цих інцидентів ніхто не постраждав. Косіняк-Камиш наголосив, що під час масованого обстрілу України російські війська застосували дальню авіацію, ракети різних типів і велику кількість безпілотників.

«Працювала російська дальня авіація, яка запускала ракети «Кинджал», Х-101, а також дуже багато реактивних і звичайних дронів», – зазначив очільник польського Міноборони.

Він також назвав російський удар одним із наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення. «Ця атака на Україну, яка мала наслідки й у Польщі, була однією з наймасштабніших і найбрутальніших від початку російського нападу», – заявив Косіняк-Камиш.

Обставини падіння російських об'єктів розслідує військовий відділ окружної прокуратури в Любліні. На місцях працюють військова жандармерія та контррозвідка.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповіді від міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша та міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського. За його словами, наразі повітряної загрози для країни немає.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також сотні ударних безпілотників. За даними Повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила або подавила 462 повітряні цілі. Влучання зафіксували на 23 локаціях.

Загалом окупанти застосували 84 крилаті ракети Х-101, «Калібр» та «Іскандер-К», а також балістичні й інші ракети. Крім того, росіяни запустили 404 безпілотники різних типів, серед яких 123 реактивні дрони.