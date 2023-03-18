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Окупанти накрили вогнем Харківщину, постраждала місцева мешканка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти накрили вогнем Харківщину, постраждала місцева мешканка
Невдовзі в області почнуться розмінувальні роботи
фото ілюстративне

Поранену госпіталізували, медики надають їй допомогу

Російські загарбники накрили вогнем Харківщину, внаслідок обстрілу зазнала осколкових поранень 51-річна жінка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні зранку ворог укотре обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що поранену госпіталізували, медики надають їй допомогу.

На жаль, по області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні в с. Яремівка Ізюмського району 2 чоловіків 71 та 29 років знайшли вибухонебезпечний предмет та намагалися розібрати його на власному подвір'ї. Цей предмет здетонував. Обоє отримали поранення та зараз госпіталізовані. Стан одного з постраждалих важкий.

Крім того, вчора 62-річний житель села Довгеньке Ізюмського району на своєму подвір'ї підірвався на міні «Пелюстка». Чоловіка госпіталізували з пораненням.

«Щойно погодні умови дозволятимуть, будемо збільшувати темпи розмінування. Напередодні весняних польових робіт маємо можливість розмінувати близько 250 тис. га сільськогосподарської землі. Наступного тижня піротехніки Харківщини отримають підсилення з інших областей України», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, триває 388-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українськими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: Харківщина поранення ворог Олег Синєгубов небезпека жінка розмінування окупанти

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