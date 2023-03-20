Росіяни тероризують жителів Херсонщини через відсутність паспорта РФ – Генштаб 

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на 20 березня

Розпочалася 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворожі удари по Україні

Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Високою залишається ймовірність ударів по всій території України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безрезультатні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них: Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон.

Дії росіян на тимчасово окупованих територіях

На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за умови відсутності російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово окупованої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах «Бук-М1-2», 7 ударів – по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.

Водночас, наші захисники знищили російський БПЛА типу «Зала».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор», 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.