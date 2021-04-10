Російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

За минулу добу збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню на сході України, з яких – шість обстрілів та одне дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Зокрема, неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Луганське противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення.

Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

У напрямку населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 10 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Нагадаємо, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.