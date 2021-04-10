США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі

Ситуація на Донбасі почала загострюватися з початку 2021 року

Держсекретар США і глави МЗС Франції і Німеччини підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністрами закордонних справ Німеччини Гайко Маасом і Франції Жан-Івом Ле Дріаном і обговорив з ними загострення на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Блінкен і Маас наголосили на важливості підтримки України на тлі провокацій Росії в зоні ООС, в окупованому Криму та вздовж українських кордонів, а також погодилися, що Росія має негайно припинити нарощування військової потужності і провокаційну риторику.

Під час розмови держсекретаря США і глави МЗС Франції співрозмовники підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«Сторони наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила свою небезпечну і безвідповідальну риторику, нарощування військової потужності в окупованому Криму та вздовж кордонів України, а також односторонні провокації вздовж лінії зіткнення на сході України», – сказано в повідомленні Держдепу.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.