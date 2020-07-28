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    Події в Україні

    Росіянин незаконно перетнув кордон України, аби попросити статус біженця

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    На Сумщині група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії - Росіянин незаконно перетнув кордон України, аби попросити статус біженця
    На Сумщині група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії

    Росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися

    Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні через переслідування за політичні та релігійні погляди.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    Повідомляється, що  неподалік від пункту пропуску «Юнаківка», що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії.

    «Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну. Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець. У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися», - йдеться в повідомленні.

    Також після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.

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