Росіянин незаконно перетнув кордон України, аби попросити статус біженця



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На Сумщині група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії

Росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися

Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні через переслідування за політичні та релігійні погляди.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Повідомляється, що неподалік від пункту пропуску «Юнаківка», що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії.

«Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну. Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець. У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися», - йдеться в повідомленні.

Також після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.