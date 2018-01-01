Російські бомбардувальники наблизились до східного кордону України – ЗСУ

Літаки агресора наблизились до зони АТО на Донбасі

Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляє, що військові літаки Росії під час тренувань української авіації вилетіли з аеродромів, максимально наблизившись до східного кордону України. Про це повідомляється на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережі Facebook. «15 лютого під час проведення тренувань з



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Літаки агресора наблизились до зони АТО на Донбасі

Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляє, що військові літаки Росії під час тренувань української авіації вилетіли з аеродромів, максимально наблизившись до східного кордону України. Про це повідомляється на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережі Facebook.

«15 лютого під час проведення тренувань з протиповітряної оборони ЗСУ силами і засобами Повітряних сил ЗС України було зафіксовано активізацію дій повітряної компоненти Повітряно-Космічних Сил Росії, вздовж східного повітряного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що винищувальна та бомбардувальна авіації Росії здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування.

Наразі коментарів російської сторони немає.