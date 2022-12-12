Розвідники показали звільнення двох населених пунктів на Луганщині (відео)

Кислівка та Котлярівка, що на півночі від Сватово, деокуповані

Окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони Kraken оприлюднив відео зі звільнення двох населених пунктів Луганської області.

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Як зазначається, штурмові групи звільнили від російських окупантів села Кислівку та Котлярівку, які розташовані на північ від Сватового.

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«Спецпідрозділ Kraken продовжує виконувати бойові завдання з деокупації української землі. Штурмовими групами підрозділу були звільненні ще два населенних пункта – Кислівка та Котлярівка, що на півночі від Сватово», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон.