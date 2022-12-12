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У Криму окупаційна влада активізувала контррозвідувальні заходи – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму окупаційна влада активізувала контррозвідувальні заходи – Генштаб
Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів
фото: Генштаб

Авіація ЗСУ завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

Протягом доби окупанти завдали шість ракетних ударів, чотири з яких – по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Херсон. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Середина-Буда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Вогневого ураження зазнали райони Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах майже двадцяти населених пунктів. Зокрема це Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку

Обстрілів зазнали, зокрема, Залізне, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Обстріляно райони Вугледару, Богоявленки, Новоукраїнки та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник завдав вогневого ураження по Времівці на Донеччині та Зеленому Полю, Новополю, Новодарівці, Малинівці, Гуляйполю, Дорожнянці, Гуляйпілському, Чарівному, Білогір’ю, Малій Токмачці  та Оріхову Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Херсонської області та міста Херсон, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура.

Російські окупанти продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області. Так, станом на 11 грудня поточного року, із населеного пункту Рубанівка було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

У Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Противник  продовжує зазнавати втрат. У місцевій лікарні Кремінної Луганської області перебувають понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.

З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів.

Нагадаємо, генерал США Бен Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим.

Теги: Білорусь ворог населення влада озброєння інфраструктура Херсон Авдіївка Донецьк обстріл Генштаб окупанти Костянтинівка Бахмут

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