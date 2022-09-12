СБУ показала перші фото деокупованого Ізюма

Під тиском ЗСУ рашисти тікають і залишають після арсенали боєприпасів

Напередодні українські захисники звільнили місто Ізюм Харківської області від російських окупантів. Служба безпеки України показала перші фотографії з деокупованого міста.

«Наші захисники радять почати цей ранок з родзинок. Кажуть, корисно для здоров'я. А ось російські окупанти під тиском українських воїнів тікають так, що залишають після себе цілі арсенали боєприпасів. Ми знаємо, що з ними робити і обов'язково використовуємо за призначенням – проти ворога», – йдеться в повідомленні.

4 фото На весь екран







Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.