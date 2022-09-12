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Швидкий успіх ЗСУ на фронті має серйозні наслідки для Росії – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швидкий успіх ЗСУ на фронті має серйозні наслідки для Росії – британська розвідка
Росія, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області
фото: Генштаб

Росія щосили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту

Російські загарбники після активного контрнаступу ЗСУ змушені перейти виключно до оборони. Успіх українських воїнів на фронті ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого військового керівництва Росії. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, перед обличчям наступу України Росія, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскол. У цьому секторі залишаються ізольовані осередки опору, але з середи Україна відвоювала територію, як мінімум удвічі перевищує площу Великого Лондона.

За даними британської розвідки, на півдні, біля Херсона, Росія щосили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Імпровізований плавучий міст, розпочатий Росією більше двох тижнів тому, залишається незавершеним. Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може проводити ремонт пошкоджених автодорожніх мостів.

«Швидкий український успіх на фронті має серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. Велика частина сил в Україні змушена віддавати пріоритет надзвичайним оборонним діям. Вже обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться», – вважають в міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення. 

Теги: ЗСУ війна росія окупація британська розвідка

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