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    Події в Україні

    Синоптик спрогнозувала погоду на новорічну ніч

    У більшості областей новорічна ніч пройде без істотних опадів, а от на Сході та на Закарпатті пройдуть невеликі дощі
    Новорічна ніч у більшості областей України буде без істотних опадів, проте на сході та на Закарпатті пройдуть періодичні невеликі дощі. Відповідний прогноз оприлюднила синоптик Наталка Діденко. За її словами, температура повітря у новорічну ніч буде від нуля до 3 градусів тепла, на півдні до +5, на півночі близько нуля і, можливо, маленький
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    Синоптик спрогнозувала погоду на новорічну ніч
    Синоптик спрогнозувала погоду на новорічну ніч
    • Сьогодні, 18:15
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    У більшості областей новорічна ніч пройде без істотних опадів, а от на Сході та на Закарпатті пройдуть невеликі дощі

    Новорічна ніч у більшості областей України буде без істотних опадів, проте на сході та на Закарпатті пройдуть періодичні невеликі дощі. Відповідний прогноз оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

    За її словами, температура повітря у новорічну ніч буде від нуля до 3 градусів тепла, на півдні до +5, на півночі близько нуля і, можливо, маленький «мінус». Вдень потепліє до +2+7 градусів, переважно сухо, лише у Житомирській та Київській областях ймовірні пару дощових крапель.

    «У Києві сьогодні ввечері пролітає мокрий сніжок, може закинути трохи на новорічну ніч, вдень 1 січня буде хмарно, або без опадів, або максимум якась тепла мряка. Вночі близько нуля, завтра в столиці вдень до +5 градусів», - написала вона у Facebook.

    Зазначимо, у соцмережах ширяться повідомлення про новорічний сніг у Києві, який йшов ввечері 31 грудня. Потім він змінився на дощ. 

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