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рус
    Події в Україні

    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)

    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    Окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац

    Російські окупанти 9 червня вкотре обстріляли Сєвєродонецьк і знищили Льодовий палац. Про це повідомив голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай.

    «Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. «Руський мир» – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на «Азоті» – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу», – написав Гайдай.

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    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)
    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)

    Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

    Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.

    До слова, сьогодні вночі,10 червня, окупанти атакували Дніпропетровську область, вранці – завдали ракетного удару по Дніпровському району, одна людина отримала поранення.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)