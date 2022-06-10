Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто (фото)

Окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац

Російські окупанти 9 червня вкотре обстріляли Сєвєродонецьк і знищили Льодовий палац. Про це повідомив голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай.

«Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. «Руський мир» – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на «Азоті» – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу», – написав Гайдай.

Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад.

Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.

До слова, сьогодні вночі,10 червня, окупанти атакували Дніпропетровську область, вранці – завдали ракетного удару по Дніпровському району, одна людина отримала поранення.