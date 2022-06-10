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    Події в Україні

    Рашисти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

    За попередніми даними, постраждалих немає - Рашисти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині
    За попередніми даними, постраждалих немає
    фото з відкритих джерел

    Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана

    Сьогодні вночі,10 червня, окупанти атакували Дніпропетровську область, вранці – завдали ракетного удару по Дніпровському району, одна людина отримала поранення.Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram.

    «Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району».

    За попередніми даними, постраждалих немає. Деталі з’ясовують.

    Резніченко також зазначив, що сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. За його словами, горіло на одному з підприємств міста, але рятувальники вже загасили вогонь.

    За повідомленням Інститут дослідження війни, російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Рашисти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині