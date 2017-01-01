Смертельна ДТП на Полтавщині: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

Після зіткнення мікроавтобус з'їхав у кювет, а вантажівка перекрила смугу руху у напрямку Харкова

Сьогодні, 25 грудня, близько 05:20 поблизу села Новофедорівка Чутівського району Полтавської області на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, що рухався у напрямку Харкова, та вантажного автомобіля MAN, що їхав у полтавському напрямку. Про це повідомляє



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Мікроавтобус з’їхав у кювет

Після зіткнення мікроавтобус з'їхав у кювет, а вантажівка перекрила смугу руху у напрямку Харкова

Сьогодні, 25 грудня, близько 05:20 поблизу села Новофедорівка Чутівського району Полтавської області на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, що рухався у напрямку Харкова, та вантажного автомобіля MAN, що їхав у полтавському напрямку. Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавщини.

Після зіткнення мікроавтобус під керуванням 38-річного мешканця Сумської області з’їхав у кювет, вантажівка частково з'їхала на узбіччя та перекрила смугу руху у напрямку міста Харків.

Унаслідок аварії дві людини (водій мікроавтобуса та 41-річна пасажирка, мешканка Харківщини) з тілесними ушкодженнями доставлені до районної лікарні. Від отриманих травм водій згодом помер.

На місці події працює слідчо-оперативна група, рух транспорту регулюється працівниками сектору реагування патрульної поліції Чутівського відділення. Заторів на вказаній ділянці дороги немає, проводяться заходи з ліквідації наслідків зіткнення.

Встановлюються всі обставини та причини автомобільної аварії.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.