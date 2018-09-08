Собака знайшов заблукалого на Прикарпатті грибника



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Собака-рятувальник

Грибник провів цілу ніч у лісі, але свій «улов» чоловік не залишив

Собака Управління ДСНС Івано-Франківської області відшукав грибника, який заблукав у лісі і провів там цілу ніч. Про це інформує регіональне управління ДСНС.

Там повідомили, що 7 вересня о 20:30 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу села Ценжів Тисменицького району заблукав мешканець міста Івано-Франківськ, 1966 року народження, котрий пішов збирати гриби.

О 22:25 для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхали рятувальники Івано-Франківського пошуково-рятувального відділення та кінологи кінологічного відділення спеціалізованої пошуково-рятувальної групи спеціалізованої пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області у складі 5 чоловік, 2 собак та 1 одиниці техніки. Впродовж ночі рятувальники з собаками обстежували лісовий масив поблизу села Ценжів, але пошуки результатів не дали.

8 вересня о 07:00 пошукові роботи було продовжено. До пошуків долучилися ще 2 працівники рятувального відділення Муніципальної варти міста Івано-Франківськ. Було створено 2 пошуково-рятувальні групи, які розійшлися в лісі за двома маршрутами.

8 вересня близько 8:00 в одній із груп собака різко змінила свою поведінку, і стало зрозуміло, що вона відчула, де може знаходитись людина. Прочісуючи лісовий масив, об 11:50 рятувальники знайшли чоловіка в напрямку, який веде до села Майдан Тисменицького району. Це приблизно на відстані 8 кілометрів від початку лісу. Потерпілий знаходився у задовільному стані. Рятувальники напоїли його гарячим чаєм та вивели з лісового масиву. В даній ситуації чоловік відбувся лише переляком, адже всю ніч йому довелось провести у холодному лісі. Та навіть попри це, свій грибний улов чоловік не залишив.

Загалом до пошукових робіт було залучено 8 чоловік, з них 6 - особового складу, 2 собаки та 1 одиниця техніки Управління ДСНС в області.