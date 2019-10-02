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    Події в Україні

    Сьогодні в Україні очікується тепла та сонячна погода

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    На Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до 26&deg; - Сьогодні в Україні очікується тепла та сонячна погода
    На Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до 26°

    У Києві в середу без опадів, температура вдень 20-22°

    В Україні у середу опади не очікуються, температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Прикарпатті до 26°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на крайньому півдні країни 11-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Прикарпатті до 26°», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 20-22°.

    Як відомо, в ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п’яти областях.

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