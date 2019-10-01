Негода пройшлася Україною. Без світла – більше сотні населених пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше шкоди негода наробила на Львівщині

В ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Найбільше шкоди негода наробила на Львівщині – там без світла залишилися 55 населених пунктів.

На Тернопільщині знеструмлено 18 населених пунктів, на Волині – 12, на Київщині – 9 та Житомирщині – 8.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ, температура вночі 9-14°, вдень місцями до +24°.