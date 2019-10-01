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    Негода пройшлася Україною. Без світла – більше сотні населених пунктів

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    Негода пройшлася Україною. Без світла – більше сотні населених пунктів

    Найбільше шкоди негода наробила на Львівщині

    В ніч з 30 вересня на 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п’яти областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Найбільше шкоди негода наробила на Львівщині – там без світла залишилися 55 населених пунктів.

    На Тернопільщині знеструмлено 18 населених пунктів, на Волині – 12, на Київщині – 9 та Житомирщині – 8.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ, температура вночі 9-14°, вдень місцями до +24°.

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