Сонячно та до +32°: прогноз погоди в Україні на середу



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У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вдень 28-30°

В Україні у середу буде переважно без опадів, температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів, лише вночі у південній частині окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 18-23°; вдень 27-32°», - зазначається у повідомленні.

У Києві та області сьогодні опади не очікуються. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

Раніше стало відомо, що спека покине Україну і піде на захід Європи .