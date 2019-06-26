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    Події в Україні

    Сонячно та до +32°: прогноз погоди в Україні на середу

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    Сонячно та до +32°: прогноз погоди в Україні на середу

    У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вдень 28-30°

    В Україні у середу буде переважно без опадів, температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів, лише вночі у південній частині окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 18-23°; вдень 27-32°», - зазначається у повідомленні.

    У Києві та області сьогодні опади не очікуються. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

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    Раніше стало відомо, що спека покине Україну і піде на захід Європи .

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