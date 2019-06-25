Спека покине Україну і піде на захід Європи (карта)



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В Україні температура повітря буде досить комфортною: вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище - на півдні та сході - до +30+34 градусів

В Україні завтра, 26 червня, буде сухо, малохмарно, сонячно - погоду визначатиме антициклон. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Антициклон - це таке потужне атмосферне утворення з найвищим атмосферним тиском в центрі, при якому опадів зазвичай не буває», - пояснила вона.

Синоптик повідомила, що завтра на більшість країн континенту обрушиться люта спека. У Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії, Швейцарії, Бельгії, Італії, Чехії, Румунії, Сербії, Австрії, Данії, Хорватії, Словаччині, і не тільки, повітря розпечеться до +30+37 градусів. І це - без жодної краплі дощу.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

При цьому Діденко зазначила, що в Україні температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25+30 градусів, трохи вище - на півдні та сході - до +30+34 градусів. «Це вже не +37!», - додала вона

У Києві середа буде сонячною, з невеликими красивими білими хмарками, з максимальною температурою повітря +27+29 градусів.

За даними синоптика, у четвер, 27 червня, в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід та північ грозові дощі.

«Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів», - повідомила Діденко.