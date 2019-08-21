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    Події в Україні

    Спека до +33 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на 21 серпня

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    Спека до +33 та дощі на заході: прогноз погоди в Україні на 21 серпня

    У Києві сьогодні спостерігатиметься невелика хмарність, температура вдень 30-32°

    В Україні у середу, 21 серпня, буде сухо всюди, крім Заходу, де вдень місцями пройде короткочасний дощ; температура вдень підніметься до +33°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Невелика хмарність. Без опадів, лише на Заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 28-33°.

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    У Києві сьогодні також спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці буде 16-18°, вдень 30-32°.

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