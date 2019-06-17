Спека і грози: синоптики розповіли про погоду на понеділок



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У Києві сьогодні буде до 30 градусів тепла

Дощі з грозами очікують у північній та західній частині областях, в інших областях країни буде сонячно та без опадів

У понеділок, 17 червня, у деяких регіонах України синоптики прогнозують дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі з грозами очікують у північній та західній частині областях, в інших областях країни буде сонячно та без опадів.

В північних та центральних областях синоптики прогнозують 28...30 градусів вдень, а вночі 18...20. На заході вдень буде 25...27 градусів, а вночі 16...18. На сході в цей день очікується 27...30 градусів тепла, а вночі 15...17. На півдні вдень синоптики прогнозують 30...32 градуса тепла, а вночі 20...22.

У Києві сьогодні очікується дощ з грозою. Синоптики вдень прогнозують 28...30 градусів тепла, а вночі 18...20.

Як повідомлялося, цього тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає.