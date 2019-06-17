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    Події в Україні

    Спека і грози: синоптики розповіли про погоду на понеділок

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    <p>У Києві сьогодні буде до 30 градусів тепла</p> - Спека і грози: синоптики розповіли про погоду на понеділок

    У Києві сьогодні буде до 30 градусів тепла

    Дощі з грозами очікують у північній та західній частині областях, в інших областях країни буде сонячно та без опадів

    У понеділок, 17 червня, у деяких регіонах України синоптики прогнозують дощі з грозами.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Дощі з грозами очікують у північній та західній частині областях, в інших областях країни буде сонячно та без опадів. 

    В північних та центральних областях синоптики прогнозують 28...30 градусів вдень, а вночі 18...20. На заході вдень буде 25...27 градусів, а вночі 16...18. На сході в цей день очікується 27...30 градусів тепла, а вночі 15...17. На півдні вдень синоптики прогнозують 30...32 градуса тепла, а вночі 20...22. 

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    У Києві сьогодні очікується дощ з грозою. Синоптики вдень прогнозують 28...30 градусів тепла, а вночі 18...20.

    Як повідомлялося, цього тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає

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