В Україні триватиме спека, пощастить лише заходу, півночі та Вінниччині – там пройдуть дощі



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За даними синоптика Наталки Діденко, короткочасні дощі з грозами до кінця тижня, ймовірно, випадатимуть локально у західних областях, на півночі та в центрі, окрім Дніпропетровської області

В Україні у п’ятницю, 14 червня, знову спека, протягом дня +30+35 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Окремі грозові дощі - на заході, півночі та на Вінниччині. На решті території - суха погода. Пожежна небезпека!», - попередила вона.

За даними синоптика, у Києві завтра також спекотно, +31+33 градуси. Є ймовірність дощу з грозою ( карта).

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Діденко зазначає, що до кінця поточного тижня спека в Україні втримається. Максимальна денна температура повітря досягатиме в усіх областях +30+35 градусів.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах 17-24 градусів тепла. Важливий фактор цими спекотними днями!

Температура води в Чорному морі становить 23-26 градусів, в Азовському – 24-27 градусів, у Дніпрі – 22-25 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Короткочасні дощі з грозами до кінця тижня, ймовірно, випадатимуть локально у західних областях, на півночі та в центрі, окрім Дніпропетровської області.

«У дощах очікується тимчасове зниження температури повітря на 10-12 градусів», - зазначила синоптик.

На півдні, у східних областях України переважатиме суха повітряна маса, і тому пожежна небезпека посилиться. Варто бути вкрай обережними з вогнем!

Наступного тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає. Переважатиме спекотна погода. Проте на півночі та в західній частині можливе незначне послаблення спеки до 27-32 градусів.

На півдні та сході України, а також у більшості центральних областей очікується протягом дня +30+35 градусів.

Короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході. Ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину та на Харківщину.

У Києві впродовж 13-16 червня пануватиме спекотна, переважно суха погода. Температура повітря у столиці коливатиметься в межах 30-33 градусів вище нуля.

Спека втримається на початку тижня, а з вівторка, з 18 червня, у столиці передбачається послаблення спеки до +27+29 градусів.

Впродовж 18-20 червня у Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

«Погода найближчих днів вимагатиме багато води, рятівної тіні, кондиціонерів, капелюшків, призабутих мереживних парасоль, уваги до поводження з вогнем, уваги до малюків, старших людей та тварин, які особливо можуть потерпати від спеки, а також насолоди від справжнього літа із річками, галявинами, метеликами, полуницями та черешнями», - підсумувала Діденко.