Спелеологи відкрили на Тернопільщині новий печерний район

У 50-кілометровій печері «Млинки» тривають дослідження

У печері «Млинки», що поблизу села Залісся Чортківського району, відкрили новий район, повідомляє спелеоклуб «Кристал». Спелеологи нарекли його «Угринським» . «Під час обстеження західного борту, пройдено в нову частину печери Млинки! Всіх вітаємо! Дослідження тривають», - пишуть дослідники.



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Спелеологи проводять дослідження в печерах Тернопільщини

У 50-кілометровій печері «Млинки» тривають дослідження

У печері «Млинки», що поблизу села Залісся Чортківського району, відкрили новий район, повідомляє спелеоклуб «Кристал». Спелеологи нарекли його «Угринським» .

«Під час обстеження західного борту, пройдено в нову частину печери Млинки! Всіх вітаємо! Дослідження тривають», - пишуть дослідники.

Довідка:

Печера «Млинки» - гіпсова печера, геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Загальна довжина печери - 49 684 м.

Вхід розташований на висоті приблизно 270 м над рівнем моря. Потужність шару гіпсів становить близько 20 м. Печера розвивається вздовж долини Млинки, з південного сходу на північний захід, та заглиблюється у гіпсовий масив у північному напрямку. «Млинки» - являють собою субгоризонтальну порожнину лабіринтового типу. Більшість довгих галерей та залів печери утворились у тріщинах з азимутами простягання 10-20 градусів, в перпендикулярному напрямку їх з'єднують короткі переходи. Висота ходів коливається від 0,5 до 20 м, подекуди пронизуючи всю товщу гіпсів. Деякі зали мають обвальне походження, в стелі оголюються мергелями і вапняками, що залягають вище.

Попри майже стовідсоткову вологість, температура в печері є порівняно високою (9,6° С).

У більшості галерей стіни рясно вкрити гіпсовими кристалами різних розмірів, забарвлених у білий, жовтий, чорний та червоний кольори, кристалічним снігом; де-не-де можна побачити геліктити, виходи «шаблевидного» гіпсу, плафони пластинчастого гіпсу та карбонатні натічні утворення, групи сталактитів, «макаронів» та поодинокі сталагміти.