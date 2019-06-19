Студенти університету ім. Шевченка готують акцію протесту проти Портнова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція проти Портнова відбудеться 20 червня о 18:30 у Червоному корпусі КНУ ім. Шевченка Фото: facebook.com/vidsich

Студенти університету вимагають від керівництва вишу скасувати наказ про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права

20 червня в Національному університеті ім. Тараса Шевченка заплановано проведення акції протесту проти колишнього заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, якого поновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Студенти університету вимагають від керівництва вишу скасувати наказ про працевлаштування Портнова на посаду професора кафедри конституційного права КНУ ім. Шевченка.

Також активісти очікують публічного вибачення від ректора університету Леоніда Губерського за призначення Андрія Портнова.

Активісти у соцмережі закликають усіх небайдужих зібратися на акцію, яка відбудеться 19 червня о 18:30 у Червоному корпусі КНУ ім. Шевченка, щоб захистити «честь та репутацію» університету.

Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.