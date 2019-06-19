Колишнього соратника Януковича відновили на посаді професора університету ім. Шевченка



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Портнов повернувся в Україну у травні цього року і відразу ж зробив фото в Борисполі

Андрій Портнов, який повернувся в Україну після перемоги Зеленського, буде викладати в університеті ім. Шевченка з нового навчального року

Ректор Київського національного університету ім. Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Про це повідомляють «Українські новини», в розпорядженні яких є копії наказу ректора.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.

Наказ про прийняття Портнова в університет підписаний 14 червня.

Університетський оклад Андрія Портнова складе 14 753 гривні.

Андрій Портнов є доктором юридичних наук, доцентом. Йому встановлена доплата за вчене звання - 25%, науковий ступінь - 25%, надбавка за почесне звання «Заслужений юрист України» - 20%, надбавка за вислугу років - 10%.

Нагадаємо, Андрій Портнов з 2010 р. до кінця лютого 2014 р. керував Головним управлінням з питань судоустрою Адміністрації президента України. Після Майдану виїхав з України.

У травні цього року Портнов повернувся в Україну. Він подав до Державного бюро розслідувань декілька заяв про «злочини» Петра Порошенка.

Суд зобов'язав ДБР розслідувати незаконне кримінальне переслідування Портнова співробітниками НАБУ.

В Україні він підозрювався у незаконному використанні бюджетних коштів і розкраданнях. Портнову інкримінували, що у червні 2010 року він, використовуючи своє службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського нацуніверситету ім.Шевченка, а також заволодів коштами університету, жодного разу при цьому не відвідуючи лекції.

До березня 2016 року слідство не змогло встановити осіб, які заволоділи коштами університету, тому кримінальне провадження закрили.