Сумські студенти з’їздили на практику до окупованого Криму

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Маршрут студентів пролягав до перевалу Ангар

Маршрут студентів в окупованому Криму пролягав через Судак

Група студентів Сумського державного педагогічного університету за спеціальністю «Туризм» пройшла практику в окупованому Криму. Про це стало відомо із сюжету телеканалу UA:Суми.

Ректор університету Юрій Лянной розповів у коментарі телеканалу, що необхідність проходження практики саме в окупованому Криму була викликана неможливістю якісного її проходження в інших місцях.

«Є у них дисципліна «Підвищення спортивної майстерності». Відповідно до цієї програми студенти повинні пройти шість категорійних категорій. Ці походи ідуть і по нашій місцевості, але є низка походів таких категорій, які потребують гірської підготовки», - сказав він.

Маршрут студентів в окупованому Криму пролягав через Судак через Карагач, Ворона, Кокасан, Джур-Джур, Джурлу, Дімерджі до перевалу Ангар. Експедиція тривала з 27 квітня по 7 травня.

Лянной заявив, що поїздка до окупованого Криму була погоджена із місцевим управлінням Служби безпеки України. Проте речниця відомства простувала це твердження. За її словами, подібна санкція не надавалась, оскільки це не передбачено чинним законодавством.