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    Події в Україні

    Свині з'їли хазяїна у Миколаївській області

    Тварини пошматували вже мертве тіло
    У селі Ковалівка Миколаївської області України в'єтнамські свині частково з'їли свого мертвого господаря. Про це повідомляє місцеве видання Novosti N. Як повідомляється, тіло 80-річного чоловіка знайшли сусіди на його землі. Вони знайшли тулуб без голови, рук і внутрішніх органів, які, імовірно, були з'їдені свинями. Відзначається, що чоловіка
    • Сьогодні, 19:31
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    Тварини пошматували вже мертве тіло

    У селі Ковалівка Миколаївської області України в'єтнамські свині частково з'їли свого мертвого господаря. Про це повідомляє місцеве видання Novosti N.

    Як повідомляється, тіло 80-річного чоловіка знайшли сусіди на його землі. Вони знайшли тулуб без голови, рук і внутрішніх органів, які, імовірно, були з'їдені свинями.

    Відзначається, що чоловіка бачили живим в суботу, 17 лютого. Він міг померти прямо у дворі власного будинку, а голодні свині обгризли його труп.

    За фактом події порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України ( «Умисне вбивство» з поміткою «нещасний випадок»).

    вбивство смерть тварини свині
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