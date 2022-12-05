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«Тебя что, муж никогда не бил?»: Тайра розповіла про шокуючий діалог із росіянкою

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Тебя что, муж никогда не бил?»: Тайра розповіла про шокуючий діалог із росіянкою
Тайра з політиками у Європарламенті
фото: facebook/Альона Шкрум

Військовослужбовиця згадала про ставлення та поведінку росіян 

Юлія Паєвська з позивним Тайра розповіла про шокуючу розмову із російською медикинею під час перебування у полоні. Вона поділилася подробицями спілкування з окупантами під час розмови з депутаткою Альоною Шкрум та депутатами Європейського парламенту. 

«Пам’ятаю, одного разу, мене кинули у камеру після допитів. Було дуже погано. Я не могла встати, лише намагалась повзти, спираючись об стіну, кудись у кут. Росіянка кинула мені знеболювальне. Подивилась на мене: «что ж ты так переживаешь? Подумаешь, побили. Тебя что, муж никогда не бил?» – «Ні, ніколи. Не бив». – «Правда?» – у росіянки округлились очі. – « Я хочу посмотреть на твоего мужа, он вообще мужик?» – вона зареготала», – згадує Тайра.

Жінка також розповіла про семирічного хлопчика з кульовим пораненням, який помер у неї на руках та про те, як бачила вагітних ув’язнених у полоні, доля яких досі невідома. Юлія вимушена знову і знову описувати картини з Маріуполя, які намагається забути: мертву дитину на руках у матері; понівечені тіла жінок і дітей, яких діставали з-під завалів; собак, які тягали містом людські кінцівки.

«Чи були воні вдячні, що я врятувала їх життя? Вони вважали мене «дурочкою», бо рятувала життя російським військовим», – поділилася Тайра.

Також військовослужбовиця підкреслила, що росіяни залежні від телебачення та пропаганди, проте інколи полоненим навіть вдавалося вмикати записи українських новин. Деякі росіяни слухали та навіть ставили запитання.

Юлія Паєвська (Тайра) – волонтерка та військовослужбовиця. За професією – парамедикиня, командирка підрозділу «Янголи Тайри», зараз Уповноважена з питань реабілітації учасників бойових дій.

Із 2014 року вона викладала тактичну медицину і рятувала наших військових. З 24 лютого – і наших, і росіян.

У березні – її разом із водієм у Маріуполі захопили російські окупанти. Висунули обвинувачення по кримінальному кодексу «ДНР» за статтею, де покарання – розстріл. У полоні вона пробула 3 місяці.

Нині Тайра дає свідчення перед Гельсінською комісією про звірства в Маріуполі і російському полоні.

Нагадаємо, восени Тайра у США дала свідчення про блокаду Маріуполя і жахи російського полону. Під час свого виступу Юлія Паєвська розповіла про своє тримісячне перебування у російському полоні та закликала США збільшити допомогу Україні і посилити тиск на Росію.

Раніше повідомлялося, що Тайра розповіла, чому найближчим часом не повернеться на фронт.
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Теги: полон Тайра

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