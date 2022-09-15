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Тайра у США дала свідчення про блокаду Маріуполя і жахи російського полону

Надія Клочко
glavcom.ua
Тайра у США дала свідчення про блокаду Маріуполя і жахи російського полону
Юлія Паєвська виступила перед Гельсінською комісією США
фото: Оксана Маркарова

Росіяни утримували Юлію Паєвську у полоні протягом трьох місяців

Парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка відчула на собі жахи російського полону, дала свої свідчння перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США). Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Під час свого виступу Юлія Паєвська розповіла про своє тримісячне перебування у російському полоні та закликала США збільшити допомогу Україні і посилити тиск на Росію.

«Сьогодні наша легендарна Юлія Паєвська (Тайра) дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ», – розповіла українська дипломатка.

Маркарова також пояснила, у чому полягає важливість свідчень парамедикині «Тайри».

«Це дуже важливі свідчення для притягнення Росії до відповідальності за всі ці злочини та для привернення уваги до необхідності збільшення спільних зусиль по звільненню всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми», – йдеться у дописі.

Тайра у США дала свідчення про блокаду Маріуполя і жахи російського полону фото 1

Нагадаємо, парамедик Юлія Паєвська з позивним «Тайра» потрапила у російський полон у березні цього року в Маріуполі. 

За освітою Юлія Паєвська – тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик. Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з'явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

17 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню Юлію Паєвську.

Згодом Юлія Паєвська розказала про те, у яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка зазначила, що умови утримання більше нагадували концтабір.

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Теги: росія Оксана Маркарова полон війна США Тайра

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